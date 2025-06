Meteo | Previsioni per martedì 17 giugno

Preparatevi a una giornata ricca di sbalzi meteorologici a Modena: mattinata con nuvole e deboli piogge, ma nel pomeriggio il cielo si farà più sereno e terso, regalando un quadro variegato di emozioni. Con temperature comprese tra 18°C e 26°C e appena 2mm di pioggia, il martedì del 17 giugno si presenta come un perfetto mix di natura e clima, pronto a sorprenderci in ogni momento.

