Meteo Italia | torna il caldo estivo ma non mancheranno i temporali

Il meteo in Italia si prepara a flirtare con il caldo estivo, portando giornate soleggiate e temperature in forte rialzo, soprattutto al Centro e al Sud. Tuttavia, non mancheranno improvvisi temporali che ravvivano le nostre giornate. Rimani aggiornato e abbonati a DayItalianews per vivere ogni dettaglio di questa estate imprevedibile, tra sole e pioggia, nel modo più informato possibile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Alta pressione in rinforzo al Centro-Sud. Nei prossimi giorni, l’Italia sarà interessata da un ritorno dell’alta pressione subtropicale, in particolare al Centro e al Sud, dove si prevedono giornate soleggiate e temperature in deciso aumento. In queste aree, i valori massimi potranno facilmente superare i 32-34°C, con punte localmente anche superiori nelle zone interne di Sicilia, Puglia e Basilicata. Nord ancora instabile, attenzione ai temporali. Situazione diversa al Nord, dove la presenza di correnti più umide atlantiche manterrà un quadro meteorologico variabile e instabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo Italia: torna il caldo estivo, ma non mancheranno i temporali

In questa notizia si parla di: italia - meteo - torna - caldo

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Gran caldo adesso in molte zone d’Italia Ma nelle prossime ore tornano i Temporali al Nord Vai su Facebook

Caldo anomalo e primi temporali, Italia divisa in due: le previsioni meteo Vai su X

Dopo il caldo rovente previsto un brusco calo termico: quando scenderanno le temperature; La solita storia Meteo: rinfrescata? Il caldo torna subito; Tendenza meteo - Da mercoledì torna l'anticiclone.

Meteo, Sottorocona spiazza tutti: "L'estate fa un passo indietro". Quando torna la pioggia - L'ondata di caldo, che ha travolto nelle ultime settimane l'Italia, ha lasciato credere che l'estate fosse arrivata e che nessun passo ... iltempo.it scrive