Meteo a Roma | allerta per possibili piogge

Prepariamoci a un cambio di scenario: dopo giornate di afa intensa, Roma si prepara a una breve ma meritata pausa con possibili piogge. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo per il Lazio, segnalando precipitazioni isolate e rovesci che potrebbero interessare la capitale e i suoi dintorni nelle prossime ore. Restate aggiornati per vivere la vostra giornata in sicurezza e con consapevolezza delle condizioni atmosferiche.

Dall'afa alla pioggia. Allerta meteo a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il sistema di protezione civile regionale comunicando che dal pomeriggio di lunedì 16 giugno e per le successive 3-6- ore si prevedono sul Lazio, a Roma e in provincia precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Meteo a Roma: allerta per possibili piogge

Allerta meteo a Roma e nel Lazio: torna il maltempo, possibili temporali - Brevissima e fugace pausa dal caldo afoso che sta imperversando sull’Italia Centrale ormai da diversi giorni. Segnala msn.com

Grandine a Roma: chicchi come palle da golf. Attesi temporali oggi e domani - È l'inteso fenomeno temporalesco che si è abbattuto nel pomeriggio di domenica 15 giugno a sud della provincia di Roma. fanpage.it scrive