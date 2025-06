Meteo | 80 interventi per il maltempo nelle Marche

Le Marche si preparano a fronteggiare l’ondata di maltempo che ha già richiesto circa 80 interventi dei Vigili del fuoco, principalmente nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Alberi abbattuti, strutture danneggiate e auto coinvolte sono le emergenze più frequenti. Nonostante ciò, al momento non si registrano criticità gravi. L’allerta gialla per le piogge rimane in vigore, sottolineando l’importanza di restare vigili e informati.

Sono circa 80 gli interventi effettuati finora dai Vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che sta attraversando la il territorio della regione Marche. Le provincie di Pesaro Urbino e Ancona sono quelle con il maggior numero di interventi effettuati. Le richieste sono soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale e su alcune auto, gazebo e tendoni divelti dal vento. Non si segnalano criticità particolari. L’allerta gialla per le piogge prosegue fino a tutta la giornata di domani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meteo: 80 interventi per il maltempo nelle Marche

