Meta investe 14,3 miliardi nell’intelligenza artificiale la Confartigianato | Segnale positivo anche nel locale

futuro che rivoluziona il modo di lavorare, creare e innovare. L'investimento di Meta evidenzia quanto l’intelligenza artificiale stia diventando un elemento centrale anche nel nostro tessuto locale, aprendo nuove opportunità per le imprese e i professionisti. È un segnale incoraggiante che invita il mondo delle piccole e medie imprese a guardare con entusiasmo alle potenzialità di questa tecnologia emergente.

Anche la Confartigianato di Latina plaude all’annuncio dell’investimento da oltre 14 miliardi di dollari da parte di Meta nella startup americana Scale AI che "rappresenta un chiaro indicatore della direzione verso cui si sta muovendo l’economia globale: l’intelligenza artificiale è ormai il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Meta investe 14,3 miliardi nell’intelligenza artificiale, la Confartigianato: "Segnale positivo anche nel locale"

Meta mette 14 miliardi sull'intelligenza artificiale di Scale: il Ceo 28enne nel super team di Zuck https://www.repubblica.it/economia/2025/06/13/news/meta_compra_scale_ai_super_team_wang-424666763/?rss

Zuckerberg sarebbe frustrato dal fatto che concorrenti come OpenAI, Anthropic e Google sembrano essere più avanti nei modelli di intelligenza artificiale e per tentare la rimonta investirà circa 15 miliardi di dollari in Scale AI e assumerà il suo Ceo.

