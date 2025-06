Metà degli adolescenti trascorre più di 5 ore al giorno davanti allo Smartphone ecco cosa causa Arriva il divieto di usarlo a scuola anche alle superiori

Sempre più adolescenti trascorrono oltre cinque ore al giorno davanti allo smartphone, un fenomeno che sta influenzando profondamente il loro benessere e le relazioni sociali. La recente indagine dello psichiatra Sergio De Filippis rivela che circa la metà dei giovani italiani tra i 12 e i 17 anni è immersa in questo mondo digitale, portando a nuove misure come il divieto di utilizzo anche nelle scuole superiori. Eppure, cosa pensano realmente studenti, genitori e docenti di questa rivoluzione tecnologica?

Un’indagine condotta dallo psichiatra Sergio De Filippis, docente presso l’Università La Sapienza di Roma, ha rilevato che circa la metà degli adolescenti italiani tra i 12 e i 17 anni trascorre più di cinque ore al giorno davanti allo smartphone. Il campione, composto da 2.139 studenti delle scuole secondarie, è stato esteso anche a genitori e docenti su scala nazionale. Dallo studio emerge che il 43% degli studenti riferisce una percezione di dipendenza dal proprio dispositivo. Questo fenomeno risulta associato a disturbi del sonno nel 33% dei casi e ad episodi di ansia nel 58%. L'articolo Metà degli adolescenti trascorre più di 5 ore al giorno davanti allo Smartphone, ecco cosa causa. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

