Messina tragedia a Santa Lucia | madre e neonata precipitano dal balcone la piccola è gravissima

Dramma nel quartiere Santa Lucia Sopra Contesse. Una donna di 40 anni e la sua bambina di soli tre mesi sono precipitate dal balcone della loro abitazione al primo piano in un complesso residenziale nel quartiere Santa Lucia Sopra Contesse, a Messina. Il tragico episodio è avvenuto questa mattina, 16 giugno. Trasportate d'urgenza in ospedale. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando madre e figlia al Policlinico di Messina in codice rosso. Le condizioni della neonata risultano estremamente critiche. Attualmente è ricoverata in Terapia intensiva pediatrica, dove i medici stanno cercando di stabilizzarla in vista di un possibile intervento chirurgico.