Messina madre e neonata precipitano dal primo piano | morta la bimba ipotesi depressione post partum

Una tranquilla mattina a Messina si è trasformata in tragedia: una madre e la sua neonata sono precipitate dal balcone di casa, sconvolgendo il quartiere di Santa Lucia. La drammatica scena solleva interrogativi sul delicato momento post parto e sulla salute mentale. Un episodio che invita alla riflessione, affinché nessuna donna si senta sola nel suo dolore e nella lotta contro la depressione postpartum.

Donna e figlia di 3 mesi cadono dal balcone a Santo Lucia. Una mattinata di ordinaria quiete si è trasformata in tragedia nel quartiere Santa Lucia sopra Contesse, a Messina. Poco dopo le 12:45 di lunedì 16 giugno, una donna di 41 anni e la sua bambina di appena 3 mesi sono precipitate dal primo piano (quattro metri di altezza) della loro abitazione all’interno di un complesso residenziale. La piccola è deceduta nel pomeriggio nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarla. La piccola pare sia rimasta schiacciata sotto il corpo della madre che non è in pericolo di vita. L’allarme è scattato immediatamente: una vicina di casa ha notato la scena e ha avvisato il 118. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it