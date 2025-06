Messina inaugurato primo Centro Diurno per autistici

Messina fa un passo avanti importante con l'apertura del suo primo Centro Diurno dedicato a persone con autismo. Un'iniziativa che promette di migliorare la qualità di vita dei giovani e delle famiglie, offrendo servizi mirati di sostegno e sensibilizzazione. Un esempio concreto di come la comunità possa diventare più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti. La strada verso un futuro più solidale e consapevole inizia così.

"Questo Centro rappresenta un primo passo significativo nella promozione della salute e nell'inclusione di persone con disturbi dello spettro autistico. Una struttura che migliorerà la qualità della vita per molti ragazzi e per le famiglie, offrendo sostegno, supporto e servizi specializzati. Un'iniziativa che mira a sensibilizzare la comunità sui temi legati all'autismo e .

Il 16 giugno apre a Messina il primo Centro Diurno per l’autismo, con servizi specializzati e personale qualificato, per favorire l’inclusione e supportare le famiglie dei ragazzi autistici. Vai su Facebook

