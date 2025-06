Messina donna di 40 anni si lancia dal balcone con la figlia | morta bambina di 3 mesi

Una tragedia sconvolgente scuote Messina: una donna di 40 anni ha tentato di togliersi la vita, lanciandosi dal balcone con la sua bambina di soli tre mesi. La piccola, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è deceduta al Policlinico, dove era ricoverata in condizioni gravissime. La madre è attualmente in ospedale in codice rosso, una vicenda che lascia senza parole e solleva domande sul motivo di questa terribile scelta.

Una donna di 40 anni si √® lanciata con in braccio la figlia di tre mesi dal balcone della sua abitazione al primo piano nel quartiere Santa Lucia a Messina. La¬†piccola √® morta al Policlinico, dove era arrivata in gravissime¬†condizioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva¬† pediatrica.¬†Al Policlinico √® ricoverata anche la madre della piccola: anche lei¬†era arrivata in codice rosso al pronto soccorso. La tragedia si √® verificata poco prima delle 13. Madre e figlia sono¬†precipitate dall'abitazione al primo piano: a¬†dare l'allarme i vicini di casa, che hanno¬†trovato la donna e la neonata per terra sul retro della palazzina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Messina, donna di 40 anni si lancia dal balcone con la figlia: morta bambina di 3 mesi

In questa notizia si parla di: donna - figlia - messina - anni

Vogliono rapire la figlia di un magnate di crypto, il blitz davanti alla bimba di 2 anni a Parigi: cos√¨ la donna disarma un aggressore ‚Äď Il video - Un'effrazione audace ha scosso Parigi: tre uomini incappucciati hanno tentato di rapire la figlia di Pierre Noizat, noto magnate delle criptovalute.

Una donna è precipitata da un balcone a Messina insieme con la figlia di pochi mesi. Madre e figlia sono state trasportate in codice rosso al Policlinico. Entrambe sono cadute, per cause ancora da chiarire, dal primo piano di una palazzina a S.Lucia sopra Co Vai su Facebook

Levante: ¬ęReciter√≤ in una miniserie Rai su Matteo Messina Denaro. S√¨, posso fare tante cose, ma le donne vengono sempre attaccate se allargano il campo. Aiuto mia figlia Alma a distinguere tra amore e sofferenza¬Ľ Vai su X

Messina, donna di 40 anni si lancia dal balcone con la figlia: morta bambina di 3 mesi; Mamma e bimba di pochi mesi cadono dal balcone a Messina: morta la piccola; Madre e figlia di 3 mesi cadono dal balcone a Messina, le urla sentite dalla vicina: morta la bambina, grave la donna.

Messina, donna di 40 anni si lancia dal balcone con la figlia: morta bambina di 3 mesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Messina, donna di 40 anni si lancia dal balcone con la figlia: morta bambina di 3 mesi ... tg24.sky.it scrive

Messina, madre si lancia con la figlia di 3 mesi: la piccola muore, lei è grave - Una madre si è gettata dal primo piano col neonato in braccio. Lo riporta msn.com