Messa in sicurezza della provinciale Roccheggiana | quando partono i lavori e cosa prevedono

A partire da mercoledì 18 giugno, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della provinciale Rocchegiana a Sezze prenderanno il via, promettendo di migliorare notevolmente la viabilità e la sicurezza nel tratto tra il km 0+250 e il km 0+400. Quest’intervento, parte di un progetto più ampio, prevede opere di contenimento del corpo stradale e interventi strutturali fondamentali. La priorità è garantire un percorso più sicuro e resiliente per tutti gli utenti, rendendo questa importante arteria più efficiente e affidabile.

