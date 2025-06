Messa di San Ranieri accessibile e inclusiva | tutte le novità per la ricorrenza del 17 giugno

In occasione della festa di San Ranieri, Patrono di Pisa, il 17 giugno si apre un nuovo capitolo di inclusività e partecipazione. Quest'anno, la messa sarà accessibile a tutti grazie alla presenza di un interprete LIS, garantendo che nessuno rimanga escluso da questa importante ricorrenza. Una grande novità che testimonia l’impegno della comunità nel valorizzare la diversità e creare momenti condivisi. Scopri tutte le altre iniziative previste per celebrare questa speciale giornata.

In occasione della ricorrenza di San Ranieri, Patrono di Pisa, che sarà celebrata martedì 17 giugno alle 11 nella Cattedrale in piazza dei Miracoli, per la prima volta la celebrazione sarà accompagnata da un interprete LIS (Lingua dei Segni Italiana). L'iniziativa, pianificata congiuntamente.

A Pisa fervono i preparativi per la Luminara di San Ranieri e gli eventi del Giugno Pisano 2025 - Pisa si prepara a brillare con la Luminara di San Ranieri, il cuore pulsante del Giugno Pisano 2025. I Lungarni si vestono a festa, mentre la città si prepara a vivere un'esperienza unica tra tradizione, colori e cultura.

