Mercoledì al via gli esami di maturità gli auguri di Zaia agli studenti veneti | Vivete questa sfida segnata dall' attesa con serenità e ottimismo

In un momento di grande emozione e sfida, i giovani veneti si preparano a vivere l'esame di maturità, simbolo di crescita e speranza. Oltre 37.000 studenti affrontano questa importante tappa con entusiasmo e determinazione, sostenuti da un messaggio di incoraggiamento dal presidente Zaia. A tutti loro, in questa fase cruciale, giungano i nostri più sinceri auguri di successo e serenità. Che questa prova possa essere il trampolino verso un futuro brillante e ricco di opportunità.

Oltre 37.000 studenti e studentesse in Veneto si apprestano ad affrontare l'esame di maturità, uno dei momenti più significativi nella vita scolastica e personale di ogni giovane. L'inizio delle prove scritte è infatti previsto per mercoledì 18 giugno. A tutti e tutte loro, il presidente della.

