Mercato via Sannio partiti solo ora i lavori per il restyling | doveva essere pronto per la fine del 2025

Questa mattina, sotto gli occhi attenti di residenti e operatori, sono iniziati i lavori di restyling del mercato di via Sannio, simbolo di rinascita per questa zona. Dopo anni di attese, il cantiere si apre ufficialmente, portando con sé speranze e nuove opportunità . I primi passi concreti verso un mercato rinnovato, più moderno e funzionale, segnano una svolta importante che cambierà il volto di questa comunità , rendendola ancora più vivace e attrattiva.

Martedì 10 giugno i primi operai hanno varcato il sito destinato alla realizzazione del nuovo mercato di via Sannio. Sotto l'occhio vigile di residenti ed operatori, nei giorni successivi, hanno progressivamente attrezzato l'aria di cantiere.

Che fine ha fatto il nuovo mercato di via Sannio? - Due milioni e mezzo di euro, ai quali si aggiungono sei milioni dal municipio VII, rappresentano la cifra stanziata per rinnovare il mercato di via Sannio, attivo dal 1957.

