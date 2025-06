Mercato | smentite per Lookman e Chiesa trattative in corso per Musah e Sudakov

Il calciomercato infiamma le notizie e le smentite: mentre Lookman e Chiesa restano in stand-by con ufficialità ancora da definire, sono in pieno fermento le trattative per Musah e Sudakov, che potrebbero presto cambiare le sorti delle squadre coinvolte. Tra conferme e rumors, una cosa è certa: il mercato non si ferma mai e ogni giorno porta nuove sorprese, mantenendo i tifosi sul filo del rasoio.

Nel corso de La Domenica Sportiva su Rai 2, il giornalista ed . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mercato: smentite per Lookman e Chiesa, trattative in corso per Musah e Sudakov

In questa notizia si parla di: corso - mercato - smentite - lookman

Mercato delle Erbe, scatta il divieto per i furbetti di corso Mazzini - Il Mercato delle Erbe di corso Mazzini entra in una fase decisiva con il cantiere in corso, in vista della conclusione dei lavori.

Lookman-Raspadori. L'edizione odierna di TuttoSport riferisce di un possibile scambio con conguaglio a favore dell'Atalanta. Lo faresti? Vai su Facebook

Mercato: smentite per Lookman e Chiesa, trattative in corso per Musah e Sudakov; Lookman e Chiesa al Napoli? Venerato: Ho sentito Atalanta e Liverpool. Cosa filtra...; Ndoye, il Bologna ha fatto il prezzo. Rai: il Napoli può inserire una contropartita.

Mercato: smentite per Lookman e Chiesa, trattative in corso per Musah e Sudakov - Mercato: smentite per Lookman e Chiesa, trattative in corso per Musah e Sudakov Nel corso de La Domenica Sportiva su Rai 2, il giornalista ed esperto di ... Scrive forzazzurri.net