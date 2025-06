Mercato Roma | De Cuyper se parte Angeliño; Kristovic e Gudmundsson per l' attacco

Il mercato della Roma si anima con tensione e speranze: oltre a de Cuypere, Angeli241o, Kristovic e Gudmundsson sono in pole per rinforzare l’attacco. Mentre il mondo intero si concentra sui campionati mondiali, i giallorossi pianificano la strategia di rafforzamento tra trattative e scommesse future, pronti a scrivere un nuovo capitolo di ambizioni e successi. La sessione di mercato è appena iniziata e le sorprese sono dietro l’angolo.

Roma 15 giugno 2025 - Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico 32 squadre si contendono il titolo di Campione del Mondo con Inter e Juventus a rappresentare la Serie A. Nonostante le grandi stagione europee, la Roma non è riuscita a rientrare tra le rappresentanti Uefa a questo trofeo, a cui però possono assistere con attenzione, mentre tra le segrete stanze di Trigoria si programma la prossima sessione di mercato. Si è infatti conclusa la parentesi extra di trattative, aperta solo ed esclusivamente ai sopracitati 32 club partecipanti alla nuova competizione targata Fifa, ora si attende invece il via libera per tutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net