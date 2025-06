Mercato Napoli Basket Mascolo può tornare a casa | De Nicolao verso Venezia saluta anche ' Wolde' ?

Il mercato del Napoli Basket si anima con grandi novità e scommesse per la prossima stagione. Tra ritorni, partenze e strategie in evoluzione, il club lavora intensamente sotto la guida del nuovo general manager James Laughlin per costruire una squadra competitiva e affascinante. Con un occhio alle promesse e alle sfide future, il club si prepara a sorprendere tifosi e appassionati, puntando a un ciclo di successi che partirà proprio dalla scelta del nuovo allenatore.

Cominciano le grandi manovre sul mercato per il Napoli Basket 20252026. Il nuovo general manager James Laughlin, che sarà coadiuvato dall'assistente John Staudt, dovrà definire prima di tutto l'ingaggio del nuovo coach, con l'ex Brescia Alessandro Magro che appare il netto favorito per la.

