Mercato Milan prima offerta al Valencia per quel giocatore! Tutto pronto ecco la posizione del club spagnolo

Il calciomercato estivo si infiamma con il Milan pronto a mettere sul tavolo un’offerta concreta al Valencia per Javi Guerra, il talento promettente del 2003 che potrebbe rafforzare il centrocampo rossonero. La trattativa, ancora in fase di definizione, tiene tutti col fiato sospeso: quale sarà la risposta degli spagnoli? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le mosse di mercato più hot della settimana!

Mercato Milan, c'è l'offerta al Valencia per quel calciatore! Tutto pronto, ecco la posizione degli spagnoli! Le ultimissime La trattativa tra Milan e Valencia per Javi Guerra è uno dei dossier più caldi del calciomercato estivo. Il giovane centrocampista classe 2003 è stato individuato come rinforzo ideale per il centrocampo rossonero, grazie alla sua versatilità

