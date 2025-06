Mercato Maignan e il Milan | Allegri al lavoro per il rinnovo dopo lo stop di Maresca

Il mercato del Milan si infiamma con la possibile svolta nel rinnovo di Maignan, simbolo di stabilità tra i pali. Allegri, al lavoro dietro le quinte, sta cercando di sbloccare l’affare dopo lo stop legato a Maresca. La telenovela potrebbe presto concludersi, rafforzando il progetto rossonero: sarà davvero il momento di vedere Maignan con la maglia del Milan anche nella prossima stagione?

La telenovela legata a Mike Maignan potrebbe essere vicina ad una svolta. Rinnovo in vista col Milan grazie ad Allegri?.

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

