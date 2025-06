Mercato LBA la Reyer Venezia piazza il colpo e strappa Chris Horton al Trapani Shark

Il mercato dell'LBA si infiamma con un colpo da maestro: l’Umana Reyer Venezia ha ufficialmente assicurato le prestazioni di Chris Horton, talento statunitense proveniente dai Trapani Shark. Con le sue doti atletiche e la grinta dimostrata in Sicilia, Horton promette di portare nuova energia e competizione al team veneziano. Un acquisto che fa sognare i tifosi e rafforza le ambizioni di una squadra sempre più competitiva.

L'Umana Reyer annuncia con soddisfazione l’ingaggio del centro statunitense Chris Horton, classe 1994, 203?cm per 102?kg, reduce da un’ottima stagione con Trapani Shark. La carriera di Chris Horton Nato il 29 giugno a Decatur (Georgia, USA) Horton è un giocatore atletico, energico e con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mercato LBA, la Reyer Venezia piazza il colpo e strappa Chris Horton al Trapani Shark

Chris Horton è un nuovo giocatore della Reyer - L’arrivo di Chris Horton, talento statunitense di 31 anni, rappresenta un nuovo capitolo entusiasmante per l'Umana Reyer nella stagione 2025/2026.

