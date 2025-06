Mercato Lazio | Noslin e Tchaouna deludenti tra rivalorizzazione e cessione

Quest'estate, Loum Tchaouna e Tijjani Noslin erano i volti più attesi del mercato laziale: promesse di un futuro radioso e investimenti importanti. Tuttavia, il loro debutto in biancoceleste si è rivelato deludente, aprendo un dibattito tra potenzialità non ancora espresse e necessità di rivalorizzazione. La domanda ora è: saranno loro a risollevarsi o si prospetta una cessione strategica?

Quest'estate si era puntato su di loro, dovevano essere il nuovo che avanzava, l'assicurazione sul futuro laziale. Il loro primo campionato in biancoceleste è stato però deludente, sintomo di un salto di qualità abbozzato e non pienamente riuscito. Questo è quanto successo a Loum Tchaouna e Tijjani Noslin, due dei giocatori più interessanti dell'estate laziale, poi però tradotti al momento in un flop a fronte dei 25 milioni di euro spesi per i loro cartellini. Marco Baroni e il ds Angelo Fabiani avevano puntato molto sui loro talenti e per la verità entrambi hanno lanciato segnali positivi.

Lazio, Noslin e Tchaouna i due flop della stagione: uno resterà, l'altro andrà via - Tijjani Noslin e Loum Tchaouna sono le grandi delusioni stagionali della Lazio. Arrivati lo scorso estate, rispettivamente dal Verona e da altri club, i due non sono riusciti a esprimersi come sperato.

