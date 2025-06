Mercato Juventus quell’attaccante può arrivare a prescindere da Kolo Muani e Vlahovic! Colpo in più per Tudor | l’indiscrezione e tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si scalda con un nuovo nome che potrebbe sorprendere tutti: Santiago Castro, il promettente attaccante del Bologna classe 2004. Indipendentemente dai piani per Kolo Muani e Vlahovic, la società bianconera punta a rinforzare l’attacco con questa giovane stella in ascesa. Scopriamo tutti i dettagli di questa possibile mossa strategica e cosa potrebbe significare per il futuro bianconero.

Mercato Juventus, quell'attaccante a prescindere da conferme e colpi in attacco! I dettagli e gli aggiornamenti in casa bianconera. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il mercato Juventus continua a monitorare anche il profilo Santiago Castro per l'attacco. Per età e caratteristiche, infatti, il gioiello classe 2004 di proprietà del Bologna potrebbe arrivare come colpo in più, a prescindere dal futuro di Kolo Muani e Vlahovic. In caso di partenza del centravanti serbo, invece, i nomi sono sempre quelli di Gyokeres e Osimhen. Su Castro la palla passa ora al Bologna.