Mercato Juventus in arrivo 100 milioni di euro dalle cessioni di questi otto bianconeri! La lista aggiornata dei possibili partenti

Il mercato della Juventus si prepara a svelare una vera e propria rivoluzione finanziaria: con 100 milioni di euro in arrivo dalle cessioni di otto giocatori chiave, i bianconeri puntano a rinforzarsi e a riposizionarsi ai vertici. Ecco la lista aggiornata dei possibili partenti, un capitolo cruciale per il futuro della Vecchia Signora. Scopriamo insieme chi potrebbe lasciare Torino e quali opportunità si aprono per il club.

Mercato Juventus, in arrivo 100 milioni di euro dalle cessioni di questi otto bianconeri! La lista completa e aggiornata dei possibili partenti in estate. Il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio al mercato Juventus, non soltanto per quanto riguarda le possibili operazioni in entrata ma anche per quelle che potrebbero essere le cessioni. Stando a quanto riportato dal quotidiano l'obiettivo del club bianconero è quello di ricavare circa 100 milioni di euro dalle cessioni di otto bianconeri: nella lista dei partenti ci sono Vlahovic, Douglas Luiz, Kelly, Rugani, Kostic, Perin, Mbangula e Milik.

Juventus in Champions se… Tutte le combinazioni ed i possibili risultati per la qualificazione alla massima competizione europea. Cosa servirà ai bianconeri - La Juventus si appresta a disputare gli ultimi 90 minuti di Serie A contro il Venezia, decisivi per la qualificazione in Champions League.

