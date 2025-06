Mercato Juventus il Napoli ha già l’accordo con l’obiettivo dei bianconeri | Manna e De Laurentiis pronti a chiudere un altro colpo! Cifre e dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma con una svolta clamorosa: il Napoli ha già trovato l’accordo con l’obiettivo dei bianconeri, Lorenzo Lucca. La trattativa accelera, e ora le parti sono pronte a finalizzare l’affare, mentre De Laurentiis e Manna preparano un colpo da record. È una corsa contro il tempo che potrebbe cambiare gli equilibri in Serie A, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo dettaglio.

Mercato Juventus, il Napoli ha già l’accordo con l’obiettivo Juve: svolta vicina per l’attaccante che milita in Serie A. Gli aggiornamenti. Come rivelato da Nicolò Schira su X, Lorenzo Lucca avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il Napoli. Per il centravanti è pronto un contratto fino al 2030 a 2 milioni di euro netti l’anno. Manca ora l’accordo con l’Udinese sul costo del cartellino: il club friulano chiede 30 milioni di euro, con il Pisa che ha il 10% sulla rivendita del calciatore. Il mercato Juventus, invece, è sempre più sullo sfondo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il Napoli ha già l’accordo con l’obiettivo dei bianconeri: Manna e De Laurentiis pronti a chiudere un altro colpo! Cifre e dettagli

