Mercato Juve Marchetti lancia i bianconeri | Ci sono tre nomi molto importanti nel mirino dei dirigenti di Madama L’annuncio infiamma tutto l’ambiente

Mercato Juve, Marchetti si “sbottona”: «Tre nomi molto importanti per il centrocampo». Ecco di chi si parla. L’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti, in un collegamento per Sky Sport, ha fornito importanti aggiornamenti in relazione al mercato Juve. Ecco il punto sul centrocampo, che potrebbe annoverare tre nomi importanti. CONCEICAO – «Non abbiamo parlato delle idee a centrocampo che può avere la Juventus: anche qui figurano nomi molto importanti. Abbiamo fatto nei giorni scorsi il nome di Ederson, di Tonali, di Frattesi, tanto per darvi un ‘idea dei nomi che in questo momento sono nel mirino dei dirigenti bianconeri». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com