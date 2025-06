Mercato Juve l’obiettivo in difesa vola in Premier League! Accordo trovato per una cifra folle | fissate le visite mediche I dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma: l’obiettivo difensivo, un tempo al centro delle voci bianconere, vola in Premier League con un accordo da capogiro. Dopo giorni di attese e trattative, il Leeds United ha trovato l’intesa con l’Udinese per Jaka Bijol, fissando le visite mediche e lasciando i tifosi curiosi sui prossimi passi. Un’operazione che scuote gli equilibri e apre nuovi scenari nel calciomercato italiano ed europeo.

Mercato Juve, l’obiettivo in difesa vola in Premier League: tutte le ultime notizie sul futuro di quel giocatore. Uno dei nomi accostati al mercato Juve era quello di Bijol dell’ Udinese. Il calciatore, che non era più nel mirino dei bianconeri, andrà al Leeds come riportato da Fabrizio Romano. PAROLE – «Il Leeds United raggiunge un accordo per ingaggiare Jaka Bijol dall’Udinese, accordo tra i due club concluso! Accordo per € 22 milioni di commissione di trasferimento aggiuntiva inclusa e condizioni personali anche per l’adesione del difensore centrale. Il nuovo difensore pronto a sottoporsi alle visite mediche». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com