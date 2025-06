Mercato Juve già partita la caccia al vice Di Gregorio | tre idee dalla Serie A e una dalla Ligue 1 sullo sfondo un grande investimento La strategia

Mercato Juve, già partita la caccia al vice Di Gregorio: tre idee dalla Serie A e una dalla Ligue 1, tutte le strategie del club bianconero tra i pali. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato Juve in particolare per quanto riguarda la caccia al vice Di Gregorio, tenuto conto che Perin ha chiesto al club bianconero di essere ceduto in estate. Sul taccuino della dirigenza ci sarebbero ben tre obiettivi dalla Serie A: Caprile del Cagliari (in pole position), Provedel della Lazio e Falcone del Lecce. Piace anche il classe 2005 del Tolosa Guillaume Restes, mentre sullo sfondo c’è l’opzione Carnesecchi (valutato però 40 milioni di euro dall’Atalanta). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, già partita la caccia al vice Di Gregorio: tre idee dalla Serie A e una dalla Ligue 1, sullo sfondo un grande investimento. La strategia

