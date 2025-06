Mercato Inter Chivu pensa a Rovella per il dopo Calhanoglu? Occhio all’ipotesi scambio con la Lazio!

Il mercato dell'Inter si infiamma: Chivu valuta Rovella come possibile erede di Calhanoglu, mentre si svela un'inedita ipotesi di scambio con la Lazio coinvolgendo Frattesi. Questa strategia potrebbe rivoluzionare le mosse future delle due squadre e cambiare le carte in tavola. La suggestiva trattativa sta facendo tremare i piani stabiliti: ecco cosa potrebbe succedere se questa suggestiva alleanza dovesse concretizzarsi.

Ecco l’altro calciatore coinvolto. Un’ipotesi di mercato Inter che fino a poche settimane fa sarebbe sembrata inverosimile inizia ora a prendere forma: Nicolò Rovella all’Inter e Davide Frattesi alla Lazio. A rilanciare l’indiscrezione è Il Messaggero, secondo cui il possibile scambio ha cominciato a far vacillare le certezze della dirigenza biancoceleste, che finora aveva considerato incedibile il proprio regista. Maurizio Sarri, alla ricerca di una mezzala dinamica e capace di inserirsi negli spazi, avrebbe aperto all’operazione, mentre Cristian Chivu vedrebbe in Rovella il profilo ideale per un eventuale dopo-Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Chivu pensa a Rovella per il dopo Calhanoglu? Occhio all’ipotesi scambio con la Lazio!

