Memorial Silvio Guani | un successo di sport e di educazione sociale

Il Memorial Silvio Guani si conferma come un grande successo di sport e di educazione sociale, un evento che unisce comunità e passione. La 33ª edizione, svoltasi nel suggestivo complesso del campo Montagna a La Spezia, ha celebrato non solo la memoria di Silvio Guani, ma anche i valori della solidarietà e dell’inclusione. Grazie alla collaborazione del Comune e delle istituzioni locali, l’evento si è trasformato in un vero e proprio momento di rinascita e condivisione per tutta la città.

La Spezia, 16 giugno 2025 – Metti al centro dell'evento una educazione sportiva e sociale che arriva a tutto ed a tutti e ti trovi d'incanto dentro lo splendido complesso del campo Montagna a ricordare Silvio Guani nella 33ma edizione del Memorial organizzato dalla Pallavolo Don Bosco. Un pomeriggio che grazie alla partecipazione del Comune della Spezia ed in primis dell'assessore allo Sport Alberto Giarelli e del sindaco Pier Luigi Peracchini (presenti l'assessore Giulio Guerri e il consigliere regionale Gianmarco Medusei ), che ancora una volta hanno creduto ai valori del progetto della Pallavolo Don Bosco, ha visto sui vari campi da gioco formarsi una identità sportiva e sociale di rilievo.

