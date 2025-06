Meloni vede Starmer | discussione su Medio Oriente e Ucraina

Nel cuore del G7 in Canada, Meloni e Starmer si confrontano su temi caldi come Medio Oriente e Ucraina. Il premier italiano, felice della collaborazione sulla gestione migratoria, sottolinea un rapporto di dialogo aperto e costruttivo con il primo ministro britannico. La loro discussione evidenzia l’importanza di alleanze strategiche in un mondo in continuo cambiamento. Scopriamo insieme le principali novità emerse da questo incontro di alto livello.

Al bilaterale durante il G7 in Canada, il premier al primo ministro britannico: «Felice della cooperazione sulla migrazione».

Meloni domani a Tirana, sabato vede Merz (e scoppia caso Welt) - Giorgia Meloni si prepara per una giornata intensa: dopo un contatto diretto con Papa Leone XIV, domani sarà in Albania per una missione lampo.

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/g7-meloni-vede-merz-e-starmer-confronto-medio-oriente-e-ucraina-AHFONdHB #G7 #Meloni #Canada Vai su Facebook

Ieri sera Giorgia Meloni ha avuto una telefonata con Trump, Macron, Starmer e Merz, in preparazione della chiamata di oggi tra Trump e Putin. Ora chiedo alla sinistra: la telefonata vale lo stesso, anche senza la solita foto da sbandierare o devono prima veder Vai su X

Meloni vede Starmer, discussione approfondita su Medio Oriente e Ucraina - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.

Difesa europea e cooperazione sui migranti, Meloni vede Starmer - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il premier britannico Keir Starmer a Kananaskis, nella provincia canadese dell'Alberta, alla vigilia del summit dei leader del G7.