Meloni-Merz | focus su MO e Ucraina

Alla vigilia del G7 in Canada, Meloni e Merz si sono confrontati su temi cruciali come la crisi in Medio Oriente, la guerra in Ucraina e le alleanze transatlantiche. La loro collaborazione mira a rafforzare l'unità internazionale e a preparare il terreno per un futuro vertice Italia-Germania previsto nel 2026, segnando un passo importante verso una cooperazione più stretta e condivisa. L'intesa include anche un impegno a promuovere stabilità e dialogo nel quadro internazionale.

Alla vigilia del G7 in Canada, il premier Meloni ha incontrato il cancelliere tedesco Merz per un confronto sui principali dossier internazionali. Al centro del colloquio, la crisi in Medio Oriente, la guerra in Ucraina e la cooperazione transatlantica in vista del vertice NATO all'Aja. I due leader hanno ribadito la volontà di convocare a Roma, nel 2026, un nuovo vertice intergovernativo Italia-Germania. L'intesa include anche un impegno comune contro le migrazioni irregolari e per rafforzare la competitività europea.

Ucraina, Meloni rivendica sostegno a Kiev: domenica possibile incontro con Carney e Merz - La premier Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia a Kiev, in vista di un possibile incontro con i leader Carney e Merz.

Meloni riceve Macron a Roma martedì 3 giugno, focus su dazi e Ucraina

G7, Meloni in Canada con la figlia: vertice con Merz e Starmer, focus sulla crisi Iran-Israele. Pressing per un faccia a faccia con Trump; Meloni cauta su Trump, focus sull'Iran con Merz e Starmer; Meloni con Merz, Macron e Zelensky al summit di Tirana. Focus su Ucraina.

