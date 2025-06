Meloni | L’Italia non vuole rinunciare a essere potenza industriale

Giorgia Meloni ribadisce la ferma volontà dell’Italia di tornare a essere una potenza industriale, guardando al futuro con ambizione e visione strategica. In un messaggio ai Giovani di Confindustria, la premier sottolinea l’importanza di una politica industriale di medio-lungo termine, capace di anticipare i tempi e di innovare. Per l’Italia, il momento di osare e di investire nella crescita è ora, affinché il Paese possa riconquistare il suo ruolo di protagonista mondiale.

RAPALLO – "L'Italia è una grande nazione e non intende rinunciare a essere una potenza economica e industriale. Dobbiamo tornare a pensare in grande, disegnare una politica industriale di medio-lungo periodo che sappia anticipare i tempi". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato al convegno dei Giovani di Confindustria di Rapallo (Genova). Meloni ha evidenziato la necessità di avere "il coraggio di osare e scommettere sulle filiere innovative, vogliamo fare tutto insieme a voi: chi ha passione di fare impresa e non ha paura di investire nel futuro. Il governo – ha concluso – ha scelto di essere al vostro fianco e di mettere ognuno nelle condizioni di lavorare al meglio delle vostre possibilità".

Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio ai giovani industriali di Rapallo, ribadisce con orgoglio la forza dell'Italia: una nazione che pensa in grande e si conferma ancora una volta patria del genio e dell'innovazione.

