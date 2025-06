Meloni la prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio

Giorgia Meloni sottolinea con forza l'importanza della prevenzione come pilastro fondamentale per una vita più sana e lunga. Un investimento che non solo salva vite, ma rafforza il benessere collettivo e l’efficienza del sistema sanitario. La cultura della prevenzione, patrimonio di tutti, rappresenta il miglior farmaco a disposizione per un futuro migliore. È ora di agire: la salute si costruisce anche con la prevenzione.

"Questo governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. La cultura delle prevenzione è patrimonio di tutti e la prevenzione è il miglior farmaco che abbiamo a disposizione per poter vivere meglio e più a lungo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videomessaggio agli Stati generali della prevenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, la prevenzione è il miglior farmaco per vivere meglio

