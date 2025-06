Meloni | Impegno per sanità più equa

la nostra sanità un bene di tutti, accessibile e di qualità. È il momento di agire con determinazione e unità, trasformando le sfide in opportunità di progresso per il nostro sistema sanitario, affinché ogni cittadino possa godere di cure efficaci e garantite ovunque si trovi.

12.58 "Da oggi inizia un nuovo impegno collettivo per una sanità più equa, giusta e moderna. E' un obiettivo ambizioso, ma alla nostra portata". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio alla prima edizione degli Stati generali della prevenzione, in corso a Napoli. Per il governo, sottolinea, è "fondamentale investire nelle politiche di prevenzione". Avanti "per colmare i divari che esistono tra i territori e rendere il Sistema sanitario nazionale più moderno ed efficiente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it