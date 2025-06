Meloni | da governo stanziamenti record su fondi per sanità

Il governo Meloni ha annunciato uno stanziamento record per i fondi destinati alla sanità, con un’attenzione particolare al Sud. La decisione di organizzare gli Stati Generali della Prevenzione a Napoli sottolinea l’impegno a ridurre i divari territoriali e a modernizzare il sistema sanitario nazionale, garantendo a tutti i cittadini accesso a servizi più efficaci e di qualità. Un passo deciso verso un futuro sanitario più equo e resiliente.

Napoli, 16 giu. (askanews) – “Ci sono molti margini di miglioramento, in particolare nelle regioni del Sud ed ecco perché la scelta del ministero della Salute di organizzare gli Stati generali della Prevenzione a Napoli non è casuale, ma rientra nella strategia più ampia che il governo sta portando avanti per colmare i divari che esistono tra i territori, rendere il sistema sanitario nazionale più moderno, più efficiente garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate e tempestive su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio inviato agli Stati generali della Prevenzione in corso a Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it