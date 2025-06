Meloni al tavolo del G7 Schlein sul carro del Pride in Ungheria | trova le differenze tra fare politica e fare propaganda

Mentre Meloni si distingue per il suo impegno diplomatico e la ricerca di soluzioni concrete a livello globale, Schlein e la sinistra si concentrano su temi di identità e valori, spesso attraverso campagne di propaganda. Queste differenze evidenziano come, in tempi di crisi, fare politica significa agire con responsabilità e visione, mentre la propaganda rischia di dividersi e confondere l’opinione pubblica. La sfida è distinguere chiaramente tra azione strategica e semplice retorica, per il bene del paese e della società.

Sono «differenze sostanziali» quelle che emergono con una evidenza che non lascia scampo in questo momento di drammatica crisi globale. Mentre Giorgia Meloni è impegnata sulla scena internazionale – dal G7 in corso in Canada ai contatti con gli attori del Medio Oriente – per proporre un’iniziativa comune per la de-escalation in Medio Oriente, la sinistra, Elly Schlein in testa, si prepara ad affrontare il “cruciale” appuntamento del Pride in Ungheria del 28 giugno. La distanza tra cosa sia «fare politica» e «fare propaganda» è stata sottolineata da FdI in un post sui propri social. Meloni al tavolo del G7, Schlein sul carro del Pride in Ungheria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it