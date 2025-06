Meloni al G7 iniziativa per il cessate il fuoco a Gaza

Durante il vertice del G7, la premier Giorgia Meloni si sta impegnando in una delicata iniziativa per promuovere un cessate il fuoco a Gaza. Con dialoghi aperti e un approccio diplomatico deciso, l’Italia mira a rafforzare la stabilità e la pace nella regione. Questa proposta rappresenta un passo importante verso una risoluzione condivisa, mostrando come il nostro Paese possa svolgere un ruolo chiave in ambito internazionale.

Nelle discussioni che sta avendo con i leader del G7 a margine dei lavori del vertice, la premier Giorgia Meloni, secondo fonti diplomatiche presenti al G7, sta lavorando per proporre un'iniziativa comune per un cessate il fuoco a Gaza, su cui starebbe riscontrando aperture da parte dei partner.

