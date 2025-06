Meghan Markle celebra Harry papà | il video social che mostra il principe in teneri momenti privati con Archie e Lilibet Diana

In occasione della festa del papà, Meghan Markle ha condiviso un video emozionante che svela il lato più intimo e affettuoso di Harry come padre. Tra risate, giochi e teneri istanti con Archie e Lilibet Diana, il filmato conquista il cuore di tutti, celebrando l’amore familiare e il ruolo di padre con dolcezza e spontaneità. Un gesto che rafforza ancora di più il legame tra la famiglia reale e i loro fan.

Per il Father's Day la duchessa di Sussex ha pubblicato un filmato che mostra il marito nel suo lato più privato: quello di padre giocoso e innamorato dei suoi bambini.

