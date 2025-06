Mediobanca scrive ai dipendenti dopo lo stop all’assemblea | Obiettivi confermati

Mediobanca ribadisce il suo impegno e la fiducia nel progetto, nonostante lo stop all’assemblea. La strada verso l’obiettivo di lanciare l’offerta entro ottobre rimane chiara e condivisa, grazie alla dedizione e allo spirito di squadra dei suoi dipendenti. È un messaggio di motivazione e unità, che sottolinea come, insieme, possano continuare a costruire un futuro solido e di successi. Si chiude così un capitolo, pronti a scrivere i prossimi.

“Continueremo a lavorare per questo importante progetto e confermiamo l’obiettivo di arrivare sul mercato con l’offerta entro ottobre, vi ringraziamo del vostro impegno, della vostra passione e fiducia. Non passa inosservato il vostro costante senso di appartenenza al Gruppo e il supporto In questi ultimi mesi. Mediobanca è fatta di persone che ogni giorno fanno la differenza. E insieme, stiamo costruendo il futuro del nostro gruppo”. Si chiude così la lettera inviata domenica ai dipendenti di Mediobanca dall’amministratore delegato, Alberto Nagel e dal direttore generale dell’istituto, Francesco Saverio Vinci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it