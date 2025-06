Mediobanca rinvia a settembre il voto per l’Ops su Banca Generali

Il mondo finanziario rimane in attesa: Mediobanca posticipa a settembre il voto sull’ops per Banca Generali, un colpo strategico che potrebbe cambiare gli equilibri del settore. Il consiglio di amministrazione, convocato d’urgenza e con una decisione presa all’ultimo minuto, riflette le tensioni crescenti tra favorevoli e contrari. La partita è ancora aperta, e il futuro di Banca Generali si gioca tra attese e decisioni cruciali.

Il Consiglio di amministrazione di Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre l’Assemblea per l’approvazione dell’offerta pubblica di scambio con Generali per il controllo di Banca Generali. Un cda convocato in extremis, visto che l’Assemblea era in programma per oggi, che ha deciso di rimandare il voto. La decisione sembra essere stata presa dopo il rafforzamento del fronte del no all’operazione e del numero degli indecisi, costringendo Mediobanca a prendere più tempo per raggiungere il consenso necessario sull’operazione. La spiegazione di Mediobanca. L’offerta non cambia e rimane valida in tutti i suoi termini, compresa la conclusione, attesa per settembreottobre, ma dà più spazio alle valutazioni in corso a Mediobanca, ha sottolineato l’istituto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it