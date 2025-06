Mediobanca piatta in Borsa dopo rinvio assemblea giù BGenerali

Mediobanca apre stabile in prossimità della parità, con un +0,1%, dopo il rinvio dell'assemblea su Banca Generali, che ha influenzato il sentiment degli investitori. Tra le notizie di giornata, Mps registra un incremento del 1,1% grazie a un'offerta di scambio annunciata dalla banca, mentre Generali si muove in linea con il mercato, rafforzando la posizione di un settore finanziario in evoluzione. La seduta si prospetta interessante, con occhi puntati sulle prossime decisioni del mercato e sulle strategie delle principali istituzioni finanziarie.

Avvio poco mosso per Mediobanca (+0,1%) a Piazza Affari dopo il rinvio dell'assemblea per l'ops su Banca Generali (-1,3%). Sale invece Mps (+1,1%) che su Piazzetta Cuccia ha annunciato un'offerta di scambio. In cauto rialzo Generali (+0,26%), che si muove in linea col listino.

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Milleri Delfin manifesta un'inversione strategica, appoggiando Unicredit nell'operazione su Banco BPM e aprendo a Nagel per Banca Generali.

Rinvio dell’assemblea di Mediobanca: la forza della passivity rule. Il cda per l’ops su Banca Generali deve infatti passare passare per l’assemblea, essendo una misura (anche) difensiva rispetto all’ops di MPS. Ordinaria e non straordinaria, ma comunque pas Vai su X

Mediobanca riunisce il cda, discute il rinvio dell'assemblea alla vigilia del voto sull'ops Banca Generali. #ANSA Vai su Facebook

