Medio Ponente un giorno senz' acqua | le vie coinvolte

Attenzione, cittadini di Medio Ponente: il 19 giugno 2025, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, dalle 8 alle 18, avrete un'interruzione dell'acqua tra Erzelli e via Melen. Preparatevi in anticipo e pianificate le vostre attivitĂ . Ecco le strade interessate da questa temporanea sospensione: via Erzelli fino al civico 23, via Massaia, via Melen e altre. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Lavori programmati di manutenzione alla rete idrica e niente acqua il 19 giugno 2025, dalle ore 8 alle ore 18, tra la zona degli Erzelli e quella di via Melen. Lo ha comunicato Iren Acqua, di seguito le strade coinvolte. Via Erzelli fino al civico 23 Via Massaia Via Melen Vie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Medio Ponente, un giorno senz'acqua: le vie coinvolte

In questa notizia si parla di: acqua - coinvolte - medio - ponente

Lavori in corso, niente acqua a Sestri e Borzoli: le vie coinvolte - Attenzione residenti di Sestri Ponente e Borzoli: martedì 10 giugno, tra le 8 e le 18, i lavori programmati da Iren Acqua interromperanno l'erogazione dell'acqua nelle vie coinvolte, causando disagi.

Medio Ponente, un giorno senz'acqua: le vie coinvolte.

In sicurezza il canale Acque Alte Ponente - Nuovo intervento da parte del Consorzio di Bonifica a Piano di Mommio: si tratta di un lavoro straordinario sul canale Acque Alte Ponente dal ... Come scrive lanazione.it

Microplastiche nelle bottiglie d’acqua: tutti i marchi coinvolti - Su 259 bottiglie di undici marche, solo 17 campioni si salvano, in tutti gli altri c’è una concentrazione media 314,6 per litro, ma con punte ... Riporta greenme.it