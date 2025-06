Medici di base da Latina la dura risposta al presidente Rocca | Dateci strumenti

La salute dei cittadini merita attenzione e rispetto, non insulti o incomprensioni. La recente dichiarazione del presidente Rocca, che definisce i medici di famiglia come “pedate”, rischia di alimentare tensioni e malintesi. È giunto il momento di ascoltare davvero chi lavora ogni giorno per la nostra salute, fornendo strumenti adeguati e supporto concreto. Solo così si potrà costruire un sistema sanitario più forte e rispettoso delle esigenze di tutti.

"Siamo giunti nell’era delle ‘pedate’ ai medici di famiglia". Inizia così la lettera firmata da Gianmarco Rea, medico di medicina generale di Latina e segretario regionale Simg Lazio in risposta al presidente della Regione Francesco Rocca che nei giorni scorsi aveva parlato di "milioni di euro di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Medici di base, da Latina la dura risposta al presidente Rocca: "Dateci strumenti"

