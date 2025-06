Mediaset conduzioni estive | Barra e Poletti a ‘4 di sera’

L'estate di Mediaset si accende con una programmazione fresca e coinvolgente: dal 23 giugno, ‘4 di sera’ su Retequattro vedrà protagonisti Francesca Barra e Roberto Poletti, mentre Costanza Calabrese illuminerà i weekend estivi. La coppia Barra-Poletti tornerà a condurre dal 25 agosto, preparando il terreno per una ripresa all'insegna dell'informazione e dell'intrattenimento. Un’estate che promette emozioni e novità, lasciandoci già curiosi di scoprire cosa riserveranno le settimane a venire.

Decise da Mediaset le conduzioni dei programmi estivi. L’estate dell’informazione dell’azienda di Cologno Monzese vedrà su Retequattro, ‘4 di sera’, dal 23 giugno, dal lunedì al venerdì, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Mentre Costanza Calabrese condurrà i weekend estivi. Quest’ultima sarà al timone del programma di access prime-time in agosto (dal 4 al 24 agosto). La coppia Barra e Poletti torna dal 25 agosto fino alla ripresa di Paolo Del Debbio a settembre. Va detto che dopo un lungo periodo di lavoro ‘no stop’ la coppia Barra-Poletti si è meritata una ventina di giorni di ferie ad agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mediaset, conduzioni estive: Barra e Poletti a ‘4 di sera’

