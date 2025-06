MEDIASET CAMBIA LE CONDUZIONI ESTIVE | ECCO I NUOVI VOLTI DI MORNING NEWS E 4 DI SERA

Mediaset rinnova il suo palinsesto estivo con nuove conduzioni per intrattenere e informare il pubblico durante le calde giornate. Tra novità e conferme, Morning News e il segmento serale di Canale 5 si presentano con volti freschi e dinamici, pronti a raccontare politica e cronaca in modo coinvolgente. Scopriamo insieme i nuovi protagonisti che accompagneranno gli spettatori fino a settembre, portando un’energia tutta nuova alle anteprime estive.

Mediaset cambia le conduzioni estive di alcuni programmi di Canale 5 e Rete 4 che terranno compagnia al pubblico nei mesi più caldi dell’anno, informandoli tra politica e cronaca. Nei dettagli, Morning News, il sostituto di Mattino 5 che tornerà a settembre con i confermati Francesco Vecchi e Federica Panicucci, verrà condotto dall’inedita coppia formata dal volto del Tg5 Dario Maltese e Carolina Sardelli in arrivo da Tgcom24. Così anticipa Giuseppe Candela. Inoltre, 4 di Sera, il talk dell’access di Rete 4, verrà condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti nei feriali mentre il sabato e la domenica arriva dal Tg5 Costanza Calabrese. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MEDIASET CAMBIA LE CONDUZIONI ESTIVE: ECCO I NUOVI VOLTI DI MORNING NEWS E 4 DI SERA

In questa notizia si parla di: mediaset - cambia - conduzioni - estive

L’Isola dei Famosi, clamorosa decisione di Mediaset: si cambia - L'Isola dei Famosi si prepara a rivoluzionare il suo format con una clamorosa decisione da parte di Mediaset.

Il caso continuerà a far discutere ? https://bit.ly/45Uah9o #SportMediaset Vai su Facebook

Mediaset, conduzioni estive: Barra e Poletti a '4 di sera' - LaPresse; Mediaset, conduzioni estive: Barra e Poletti a ‘4 di sera’; Programmi che vanno, fiction che ritornano: come cambia la programmazione estiva della Rai.

Mediaset, conduzioni estive: Barra e Poletti a ‘4 di sera’ - L'estate dell'informazione dell'azienda di Cologno Monzese vedrà su Retequattro, '4 di sera', dal 23 ... Secondo msn.com

Mediaset, il palinsesto estivo: come cambia la programmazione in prima serata - In prima serata su Rete 4 restano in onda Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca e Quarto Grad ... Da corrieredellumbria.it