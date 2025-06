Media spagnoli su Sinner | Vuole evitare Alcaraz prima di Wimbledon Arriva la risposta del n1

Dopo la battaglia epica di Roland Garros 2025, il mondo del tennis si interroga sulle sorti di Sinner e Alcaraz. Mentre l'italiano cerca di ricaricare le energie tra le montagne della Val Pusteria, lo spagnolo festeggia a Ibiza, pronto a rispondere alle voci che lo vorrebbero evitare prima di Wimbledon. È il momento di scoprire quale sarà la prossima mossa dei due campioni e cosa aspettarci dal loro imminente confronto.

Dopo quanto accaduto nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno affrontato in maniera diametralmente opposta i giorni successivi, come è logico sia. L'altoatesino ha deciso di raggiungere i suoi genitori in Val Pusteria per rigenerarsi e cercare di trarre del positivo nella sconfitta contro l'iberico sulla terra rossa francese. Carlitos, dal canto suo, si è dato ai festeggiamenti a Ibiza, replicando quanto fatto esattamente l'anno scorso, quando pose il suo primo sigillo nello Slam transalpino. Ora, la concentrazione è per Wimbledon e i due rivali avranno un percorso diverso: il pusterese sarà ad Halle, mentre l'iberico al Queen's (Londra) per cercare di affrontare diversi match prima dei Championships.

