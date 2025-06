Media Iran raid Israele su ospedale nell' ovest del Paese

Un altro episodio di tensione tra Iran e Israele scuote il Medio Oriente. Dopo l’attacco israeliano sull’ospedale Farabi di Kermanshah, crescono le preoccupazioni per la sicurezza dei civili iraniani e per l’instabilità regionale. Questo episodio riaccende i riflettori su un conflitto che rischia di coinvolgere sempre più le popolazioni innocenti, attraverso azioni che sembrano perpetuare una spirale di violenza senza fine.

Israele ha lanciato un attacco sull'ospedale Farabi di Kermanshah, nell'ovest dell'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che "il regime israeliano continua a prendere di mira i civili iraniani".

