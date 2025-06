Media Iran ' attaccheremo Israele per tutta la notte'

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, con i media iraniani che annunciano un attacco incessante durante tutta la notte. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane confermano l'inizio di una nuova ondata di offensiva combinata di droni e missili, che promette di proseguire senza sosta fino al mattino. Un’ulteriore escalation che potrebbe segnare un punto di svolta in questa complessa crisi regionale. Questi eventi suscitano preoccupazione a livello internazionale.

Media iraniani, citando le Guardie Rivoluzionarie iraniane, affermano che l'Iran attaccherà Israele per tutta la notte. "Pochi istanti fa è iniziata la nona ondata dell'attacco combinato di droni e missili e continuerà ininterrottamente fino al mattino", ha dichiarato il generale Naeini delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, secondo l'Irna, riferisce Sky News.

Gli Usa evacuano il personale delle ambasciate in Iraq, Bahrein e Kuwait. Media: “Israele pronto ad attaccare l’Iran” - In un clima di crescente tensione internazionale, gli Stati Uniti evacuano il personale diplomatico da Iraq, Bahrein e Kuwait, mentre i media israeliani segnalano la possibilePreparazione di un attacco contro l'Iran.

#NEWS - #Netanyahu: 'Dominiamo i cieli di #Teheran, questo cambia tutto'. Media: '#Khamenei cerca in #Russia un salvacondotto'. #Iran: '224 morti negli attacchi israeliani'. #Israele, 24 vittime dall'inizio delle ostilità venerdì. #IDF: intercettato drone iraniano

Israele - Iran, le news. Netanyahu: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”; Colpita la tv di Stato iraniana. Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei. Media: verso un contrattacco pesante su Israele; Attacco alla tv di Stato iraniana . Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Tajani: L'Iran non può avere la bomba atomica (Video).

Media Iran, 'attaccheremo Israele per tutta la notte' - Media iraniani, citando le Guardie Rivoluzionarie iraniane, affermano che l'Iran attaccherà Israele per tutta la notte. Come scrive ansa.it

Gli Stati Uniti inviano la portaerei nucleare Nimitz in Medio Oriente, il cambio di rotta dopo l'escalation della guerra tra Israele e Iran - Con l'escalation in corso tra Israele e Iran, gli Stati Uniti hanno deciso di alzare ulteriormente l'allerta. Si legge su ilmessaggero.it