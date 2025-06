Medagliere Mondiali judo 2025 | il Giappone scappa via Italia in alto grazie all’oro di Assunta Scutto

I Mondiali di judo 2025 a Budapest sono un vero spettacolo di talento e passione. Con il Giappone che si conferma leader, l’Italia si distingue grazie all’oro straordinario di Assunta Scutto, avvicinandosi sempre di più alla vetta del medagliere. Questa settimana magiara promette emozioni intense, con i migliori judoka pronti a scrivere nuove pagine di storia. L’Italia punta in alto: il trionfo è ancora possibile!

I Mondiali 2025 di judo si disputano a Budapest (Ungheria) dal 13 al 20 giugno. La rassegna iridata ci terrà compagnia per una settimana nella capitale magiara e si preannuncia altamente spettacolare: la stagione post-olimpica giunge al suo appuntamento più importante e migliori atleti in campo internazionale sono chiamati a combattere per le medaglie. L'Italia vuole essere assoluta protagonista e può contare su una serie di judoka di primissimo piano, desiderosi di salire sul podio e di incominciare nel miglior modo possibile il cammino che conduce verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Bel Paese ha esordito in questa competizione con la splendida medaglia conquistata da Assunta Scutto tra le 48 kg.

