Medagliere Europei scherma 2025 | l’Italia si lancia all’inseguimento della Francia!

Dal 14 al 19 giugno, Genova si trasforma nel palcoscenico degli Europei di scherma 2025, un evento che segna l’inizio del nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028. L’Italia, pronta a inseguire la Francia nel medagliere, schiera atleti di talento e determinati a scrivere pagine memorabili. Con un team compatto e ambizioso, gli azzurri sono determinati a dominare questa prestigiosa kermesse. La sfida è aperta: chi salirà sul gradino più alto del podio?

Da sabato 14 a giovedì 19 giugno Genova sarà la sede dei Campionati Europei 2025 di scherma. Il capoluogo ligure ospita uno degli appuntamenti più importanti della stagione che inaugura il nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. Si comincia come di consueto con le gare individuali, poi sarà il turno delle prove a squadre per ciascuna specialità. L’Italia può contare su un gruppo estremamente competitivo e ambizioso, che deve porsi come obiettivo quello di fare incetta di podi provando a vincere il medagliere della manifestazione casalinga nonostante il pesante forfait per infortunio della fiorettista Martina Favaretto. 🔗 Leggi su Oasport.it